Descrizione evento: Domenica 7 aprile



AL CASEIFICIO DEL PONTE - VILLA MUSONE (LORETO)

...COME SI FA IL FORMAGGIO IN FAMIGLIA



Domenica 7 aprile, dalle 10 alle 12, il Caseificio Del Ponte di Loreto, in collaborazione con l’Associazione Culturale Kokoro, organizza una visita in Azienda per adulti e bambini. I partecipanti scopriranno da vicino come nasce il Pecorino biologico a latte crudo: dal pascolo, alla mungitura, alla realizzazione del formaggio in caseificio ed infine alla degustazione!

Dopo una breve spiegazione di tutte le fasi di lavorazione del formaggio, i bambini saranno felicissimi di vedere e giocare con gli animali (pecore) dell’Azienda e di assistere alla magia della produzione del formaggio nel rispetto della stagionalità e della tradizione del territorio, rivolgendo al produttore domande e curiosità!

Verrà inoltre offerta una merenda per tutti con i prodotti del Caseificio!

Costo: Bambini : 10 €

Adulti : 5 € (?)

Prenotazione obbligatoria: Chiara 339 3726227 - info@redtomatoes.it