Descrizione evento: Dalla medievale Scapezzano, partiremo per una facile escursione nelle sue colline. Scopriremo luoghi poco conosciuti per poi entrare nella Selva di Montedoro: un autentico scrigno di biodiversità dove la primavera si sta manifestando con la fioritura di primule e violette e il coro degli uccelli in canto! Percorso: Scapezzano - Fontanelle - Scornabecco - Selva di Montedoro - Maiano - Scapezzano Trasposto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di domenica 10 marzo. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 10 € Prezzo bambini: 5 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 200 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Ingresso del Castello di Scapezzano, ore 15:00, Via A. Fratti, 19, 60019 Scapezzano AN, Italia, Scapezzano Vedi tutti i dettagli nel nostro sito