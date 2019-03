Descrizione evento: TUTTI A BORDO PER VINCERE LA TUA VACANZA IN GRECIA...E TANTO ALTRO !!



Vi aspettiamo per trascorrere una serata unica a bordo della nostra nave Hellenic Spirit direttamente al porto di Ancona !

Cena a buffet a base di squisite pietanze greche con un vasta scelta di portate per tutti i gusti...dagli antipasti ai dolci ci sarà solo l'imbarazzo della scelta!

Abbiamo pensato anche ai bambini con un menù speciale tutto per loro !

Durante la serata inoltre, tanto divertimento al ritmo dei coinvolgenti tipici balli greci ed estrazioni di fantastici premi.. viaggi e soggiorni a Corfù e Lefkada vi aspettano !



Quote adulti = € 33,00

Quote bambini 4 - 10 anni = € 15,00

*Bambini sotto 4 anni GRATUITI*



PRENOTAZIONI ED INFO : 0712072346 - info@anekitalia.com - o direttamente presso i nostri uffici in Via XXIX Settembre 2/o - Ancona