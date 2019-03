Descrizione evento:

Estate: tempo di mare e pedalate! Oggi pedaleremo lungo la parte della Ciclovia Adriatica che unisce le Marche e l'Abruzzo attraversando paesi e località balneari importanti come Grottammare e San Benedetto del Tronto fino a Giuliianova, Atri-Pineto e Vasto. Con il mare sempre al nostro fianco arriveremo alla suggestiva Riserva Naturale della Sentina nel comune di San Benedetto, costituita da ambienti unici come cordoni sabbiosi, zone umide retrodunali e praterie salmastre che ospitano una ricca e peculiare flora ormai scomparsa in quasi tutto il litorale adriatico devastato dall'antropizzazione.

DURATA: 1 Giornata - DISTANZA: 25 KM a/r - DISLIVELLO: 0 m - DIFFICOLTA: Facile