Descrizione evento:

MIO CORPO_Seminario condotto da Vincenzo Del Prete

1–5 maggio 2019





Scadenza iscrizioni: 20 aprile





Un'occasione di alta formazione a cura di un artista la cui forza espressiva convive con una personale vocazione pedagogica.

Un seminario rivolto a chiunque sia interessato ad approfondire lo studio del corpo come strumento scenico: attori, danzatori, professionisti e non professionisti.

Questo workshop si pone come allenamento intensivo e vivo della creazione scenica. Ogni giornata comprende sia una parte dedicata al training sia momenti di improvvisazione e di composizione, che consentiranno di sperimentare un approccio personale al movimento, alle relazioni, ai sentimenti, all'immaginazione, allo sviluppo sensoriale di ogni attore/danzatore.

Ai partecipanti si richiede la memoria di un pezzo teatrale di repertorio e di portare con sé il testo teatrale da cui è tratto.

Vincenzo Del Prete

Dal 2002 è collaboratore, aiuto alla regia e attore per Danio Manfredini (Cinema cielo, Il sacro segno dei mostri, Il principe Amleto, Vocazione, Luciano, Al presente e I tre studi per una crocifissione) dopo essersi formato con Mamadou Dioume, Ludovica Rambelli e Dominique De Fazio. Dal 1999 al 2010 ha lavorato in qualità di attore con il regista Davide Iodice (La tempesta, Dormiti gallina, Io non mi ricordo niente, I giganti, Favola per gente ferma, A’ Sciaveca, La fabbrica de sogni). Dal 2014 al 2016 è docente di movimento scenico e recitazione presso l’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli. Attualmente è docente per Repertorio, scuola permanente di Alta Formazione condotta da Danio Manfredini presso la Corte Ospitale di Rubiera.

https://www.facebook.com/paginavincenzodelprete/posts/804498793244882

INFO E COSTI

Il seminario si svolgerà da mercoledì 1 a domenica 5 maggio tutti i giorni dalle 11.00 alle 19.00 a Senigallia presso il @Nuovo Teatro Melograno in via Botticelli 30/1.

Il costo di partecipazione è di 180,00 euro.

IL NUMERO DEI POSTI È LIMITATO E PER CANDIDARSI È NECESSARIO PRESENTARE IL PROPRIO CURRICULUM VITAE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18 DEL 20 APRILE.

Le candidature saranno valutate a sportello e il numero dei partecipanti potrebbe essere raggiunto prima della suddetta data.

CONTATTI:

Piera Del Giudice / piera.delgiudice@gmail.com / 392 9960460