Descrizione evento: Il primo di una serie di itinerari d'arte nella città di Sassoferrato, animati da una storica dell'arte che, in questa data, vi porterà alla scoperta di Giovanni Francesco Guerrieri, figura di spicco della pittura seicentesca marchigiana.



Dalla Chiesa di San Francesco dove ammireremo l'opera dell'artista datata 1618, un'esplicita dichiarazione della sua volontà di aderire al caravaggismo. Per poi passare alla Chiesa di Santa Maria di ponte del Piano, dove ascolteremo il racconto che ha portato l'artista alle porte della Roma Seicentesca che tanto aveva desiderato.



L'itinerario termina con l'aperitivo all'interno de La Bottega Di Memory's, luogo in cui la magia del passato incontra le atmosfere contemporanee in un mix perfetto tra antichi e nuovi sapori 100% made in Marche.



PUNTO DI RITROVO:

ore 15,30 Chiesa di San Francesco (Piazza S. Francesco, 1, 60041 Sassoferrato AN)



? COSTO VISITA GUIDATA + APERITIVO*:

Adulti ? 12 euro

Bambini 0-6 anni ? gratis

Bambini 7-14 anni ? 8 euro



PREZZO CONVENZIONATO PER UNIVERSITÀ' DEGLI ADULTI DI SASSOFERRATO:

Adulti ? 8 euro anziché 12 euro



* (l'aperitivo comprende un calice di vino e mix finger food).



>>> Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento.



INFO & PRENOTAZIONI:

?+39 0732 956257 (tutti i giorni 10-13 e 14.30 alle 17.30)

? +393337300890 (al di fuori degli orari del punto I.A.T. di cui sopra)

iat.sassoferrato@happennines.it



FOTO COPERTINA DI FRANCO BRESCINI