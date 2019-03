Descrizione evento: Con l'arrivo della bella stagione, tornano anche le giornate in fattoria!!

Domenica 24 marzo alle ore 10:30 presso il Circolo della Natura a Jesi in via Colle Onorato 5, vi aspettiamo per una passeggiata in fattoria per conoscere e portare da mangiare agli animali; i bambini poi potranno fare un giro sui pony e per la pausa pranzo per tutti una ricca degustazione!

Il costo è di 10€ per gli adulti e 15€ per i bambini.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3398322578 Francesca.

Prenotazione obbligatoria entro sabato 23 marzo ore 15:00.