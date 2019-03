Villa Salvati - Monteroberto (AN) Via Trento 94 - 60030 Monteroberto (AN)

Descrizione evento: VI PIACE LA SCOZIA E LE SUE TRADIZIONI? Nell'incantevole cornice di Villa Salvati, una delle più prestigiose dimore neoclassiche marchigiane di epoca napoleonica, le soavi note di un'arpa celtica, le coinvolgenti danze scozzesi e le tradizioni di una delle più antiche e nobili famiglie scozzesi, creeranno la magica atmosfera delle sconfinate Highlands scozzesi.... Un ricco programma vi aspetta.... dalle 19 fino a tarda notte concerti, storie di tradizioni millenarie, divertenti ballate e semplici danze vi coinvolgeranno...la serata è all'insegna del divertimento e con lo scopo di far ballare tutti, infatti saranno proposte danze spiegate in modo semplice per essere danzate da tutti, in modo allegro e divertente!!! Cocktail di benvenuto e cena a buffet con bevande incluse Per gli appassionati della famosa Sword Dance (danza delle spade) alle ore 18 sarà possibile prendere parte ad uno stage con un piccolo costo aggiuntivo. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 5 APRILE 2019 solamente con il versamento della quota presso la nostra sede di Chiaravalle o tramite bonifico Oasi Danze asd 338 9627408 - 3803674415