Descrizione evento:

Incontro di filosofia a cura del Dott. Nicola Ruffini. Come si può essere felici? questa è la domanda che ci poniamo oggi come nell'antichità, quesito principale delle filosofie ellenistiche! Gli schemi dei classici sembrano non essere più sufficienti, e in un’epoca come la nostra, in cui il disagio della civiltà analizzato da psicologi, sociologi e filosofi, sembra sempre più pressante, risorgono le antiche domande della scuola epicurea e stoica: Chi è l’uomo felice? Come si può raggiungere la felicità? Siamo veramente liberi di agire, e si può educare l’uomo ad agire bene?In epoca ellenistica la filosofia diviene la terapia incarnata dall’agire del maestro, non c’è scissione fra ciò che viene detto e ciò che è fatto, l’obiettivo è chiaro:

l’allontanamento del dolore e la ricerca del piacere.