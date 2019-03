Descrizione evento: Domenica 31 marzo: WORKSHOP COLORE: Piante coloranti e tinture con lo staff di ValdericArte

Programma indicativo:



- 10:00 Benvenuto con infuso o caffè;

- 10:30 Introduzione alle piante coloranti, la tintura a mordente;

- 13:00 Pranzo;

- 15:00 La tintura al tino;



Il tema del giorno

Fin dal Neolitico l’uomo è stato in grado di tingere con le sostanze vegetali e fino al 1870, data di introduzione del primo colore sintetico, l’uomo ha utilizzato esclusivamente i colori che ricavava dalla natura. Sono quelli i nostri colori, i colori naturali, colori composti, colori che appagano occhio e anima, colori che hanno fatto la storia e che raccontano storie, molte delle quali sono ancora da scoprire.

In questo workshop metterete cuore e mano all’arte della tintura vegetale.



Per chi viene da lontano o per chi ha piacere di fermarsi ci sono le camere in blu!

Per vedere la lista completa degli eventi 2019 clicca qui: http://www.valdericarte.com/italiano/eventi/



Per arrivare a ValdericArte?

guardate le istruzioni sul sito: http://www.valdericarte.com/italiano/dove-siamo/

o cercateci sul navigatore o chiamateci!



La partecipazione all’evento è riservata ai soci e ai futuri soci dell’associazione culturale ValdericArte e i posti sono limitati. Il contributo per l’intera giornata è di €40,00. Per i bimbi fino a 12 anni, i contributi sono ridotti della metà.



E’ richiesta la prenotazione obbligatoria tramite messaggio privato facebook al profilo https://www.facebook.com/mstellarossio alla pagina https://www.facebook.com/ValdericArte?fref=tso tramite telefono chiamando Stella al 328 33 80 906.



Per i primi 7 che prenotano un simpatico omaggio by “Peccati geniali”!



VI ASPETTIAMO A

ValdericArte Creative Residence,

Località Valderica, 8

Lamoli di Borgo Pace PU

www.valdericarte.com



Ad attendervi la luce di colori, natura, arte e una cucina che apre il cuore.