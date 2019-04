Descrizione evento: Venerdì 5 aprile alle ore 21, nell’aula magna dell’Istituto comprensivo Tacchi Venturi si terrà un evento culturale dedicato alla problematica del bullismo come piaga sociale sempre più diffusa. Verrà presentato il libro “Io Solo” di Manuela Taffi che affronta la tematica del bullismo dall’angolo visuale di un adolescente che vive sulla propria pelle episodi di bullismo, i quali toccano anche i suoi amici. Saranno affrontate pure tematiche sociali riguardanti la famiglia, la scuola, le relazioni tra i bambini e gli adolescenti con i loro coetanei.

Il libro indica possibili soluzioni pratiche per contrastare questo fenomeno. L’iniziativa vedrà il confronto tra operatori del settore, insegnanti, genitori e ragazzi nell’ambito di un dibattito volto a sviscerare le questioni legate al bullismo.

L’autrice Manuela Taffi, marchigiana, alla sua prima opera letteraria, verrà introdotta dall’avvocato Mauro Riccioni che illustrerà l’aspetto normativo nazionale e regionale con cui la legge affronta il fenomeno del bullismo.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Associazione 108 “Una scuola per la vita”.