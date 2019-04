Descrizione evento: MASTER PIANO FESTIVAL



Tra gli artisti più rappresentativi della nostra regione, Lorenzo Di Bella si esibirà in un concerto per pianoforte dedicato a musiche di D. Scarlatti, F. Liszt e F. Chopin.



Lorenzo Di Bella si è aggiudicato nel 2005 il Primo Premio e Medaglia d’Oro al concorso “Horowitz” di Kiev (unico italiano ad aver vinto un concorso pianistico in una nazione dell’ex Unione Sovietica).

Nel 1995 si è aggiudicato il Premio Venezia. Per meriti artistici nel 2006 gli è stato consegnato in Quirinale dall’ex Presidente Ciampi il Premio Sinopoli.

Grande successo hanno riscosso le sue apparizioni al Festival dei Due Mondi di Spoleto, al Teatro La Fenice di Venezia, al Festival MiTo, al Teatro Olimpico di Vicenza, al Teatro delle Muse di Ancona, alla Sala Michelangeli di Bolzano, al Festival Liszt di Utrecht, Festival Chopindi Marienbad, ad Amburgo, Berlino, Zurigo, Praga, Cracovia, Sarajevo, Montreal, Denver, Pechino, Shanghai (Oriental Center), alla Società dei Concerti di Milano e all’Auditorium “Parco della Musica” di Roma con l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia diretta da James Conlon. E’ docente di pianoforte principale presso il conservatorio “G.Braga” di Teramo e direttore artistico dell’Accademia Pianistica delle Marche di Recanati.



Al termine del concerto verrà offerta una degustazione enogastronomica organizzata in collaborazione con l'enoteca Altrochebacco e "La Dolce Via" - Via F. Filelfo Tolentino