Descrizione evento: Bella e affascinante camminata sul Monte Strega, fino alla croce ai suoi 1.276 m. Dalla sua cima si possono godere stupendi panorami su mare, colline e Appennini: rimarrete stregati dalla Strega! E poi gran finale: ritornati al Parco Daini, cucineremo tutti insieme le salsicce alla griglia! Percorso: Parco Daini - Le Fonti - Monte Strega - Poggio Prato Tondo - Parco Daini. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 13 aprile. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 20 € (servizio guida ambientale e salsicciata) Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 470 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Parco Daini del Monte Strega, ore 9:30, Montelago di Sassoferrato, Unnamed Road, 60041 Sassoferrato AN, Italia,

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 8:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito