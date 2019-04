Descrizione evento: Siamo quasi pronti... una nuovissima cena con delitto che vi catapulterà in una super-realtà fatta di misteri e superpoteri!



Ma c'è qualcuno che nasconde dei segreti...

Sarete in grado di far loro calare la maschera e scoprire le loro scomode verità??



CHI HA UCCISO L'UOMO RAGNO?!

La cena con delitto più supereroica che c'è.



in SUPER ANTEPRIMA

all'AGRITURISMO CASA DEL SOLE di Montelabbate (PU)

Venerdì 10 maggio alle 20.30



a breve tutte le info della serata!







#siatesuper #siateci