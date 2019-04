Descrizione evento: SENZA RIGORE - Gioco e Resisto!



Dal pranzo al tramonto: musica, incontri e giochi liberati al Parco Villa Fermani PROGRAMMA 12.00 PRONTO? è PRANZO! 15.00 GIOCHIAMO AL PARCO (Come ci pare!)

"Ma quale Balilla, questo è un Biliardino Umano!"

"Prove di basket: oggi non palleggio"

"Prove di Softball: la mazza non serve" 16.00 "CAMPIONI di RESISTENZA".

Mostra fotografica a cura di



16.30 LEGGIAMO LIBERI SUL PRATO.

Letture per bambini a cura di Nati per Leggere



17.00 "TRAGUARDI. Il genere che unisce e include... nello sport".

Dibattito a cura di e con , e Solitamente bambine e bambini sono portati, a volte per condizionamenti culturali, altre per mancanza di alternative, a praticare sport considerati tradizionalmente “per femmine” o “per maschi”, nel senso più classico del termine. La danza e la ginnastica artistica tuttavia sono per tutte e per tutti, così come il calcio, il basket o il baseball. Lo sport è anche sinonimo di inclusione ed è importante avvicinare bambine e bambini alla pratica sportiva senza discriminazioni o pregiudizi di genere, partendo dal presupposto che gli unici motivi per cui scegliere di praticare uno sport piuttosto che un altro debbano essere il divertimento e l'inclinazione personale. Durante il dibattito considereremo alcune realtà sportive virtuose delle Marche, che si impegnano quotidianamente nel contrasto agli stereotipi di genere, semplicemente portando avanti con passione la propria attività. .

18.30 Live I Jordy Brown, vincitori di Arezzo Wave Marche 2018, sono la prosecuzione e lo sviluppo naturale di un progetto casalingo nato a Corridonia nel 2014 col nome di Cane. Influenzati dal rock, dall’ irish folk, dal reggae, dalla elettronica tedesca e dal cantautorato popolare italiano, questa band si propone di mescolare sonorità classiche del sound british (vox, fender rhodes, hammond) con le atmosfere disturbate e cupe proprie del grunge e della musica sperimentale, il tutto condito con uno spruzzo di blues neomelodico, registrato male e suonato ancora peggio; però sono simpatici. 19.30 & GIPSY ORKESTAR

L’idea musicale di Eusebio Martinelli, con il suo progetto Gipsy Orkestar, è di proporre concerti in cui i musicisti e gli spettatori non siano in alcun modo separati da un dislivello dovuto al palcoscenico, ma si uniscano in una festa che veda sullo stesso piano persone che ballano, suonano e cantano liberamente… come di solito accade nella tradizione della musica balcanica e gitana in generale, musica che ha profondamente influenzato e caratterizzato quella di Eusebio Martinelli. Questa Orkestar non ha quindi come unico obiettivo quello di esibire e vantare le doti tecniche-strumentali dei suoi componenti ma di dar vita, grazie alla propria musica, ad esplosioni di energia e feste sincere ed indimenticabili!! I live di Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar Vedono suonare, cantare e divertirsi ogni musicista della band e sono caratterizzati dalla presenza in prima fila di grandi solisti, che insieme a Eusebio giocano e danno vita ad improvvisazioni scatenate. Il repertorio è basato sulla discografia originale di Eusebio Martinelli. Comprende inoltre alcune tra le più celebri colonne sonore dei film di Emir Kusturica e Quentin Tarantino. La band è composta da musicisti provenienti da percorsi artistici molto diversi tra loro. L’unione del loro stile, fortemente personale e di grande impatto, crea in tutti i concerti un cocktail esplosivo di energia! Grandiosi e sempre sul palco con Eusebio: Jacopo “Jack Citronella” Tommasoni alla chitarra

Giusppe “Joe Phanter” Tortorelli alla batteria

Stefano “Leonida IV” Lombardo alla fisarmonica

Alex “Buyuk Balta” Ascione al basso

Fabrizio “Biccio” Benevelli al sax