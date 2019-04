ASSOCIAZIONE LA GIARA VIA SALITA AL MONTE

Descrizione evento: PROGRAMMA:

RITROVO ORE 11:00 ORGANIZZAZIONE GIOCHI BAMBINI NEL PARCO

PRANZO ORE 13:00 MENU': INSALATA DI RISO ALLA NIZZARDA-FRITTELLE FARCITE-PICONI E SALAME-ARROSTICINI-OLIVE ALL'ASCOLANA-PATATINE-BIRRA ARTIGIANALE-BIBITE-ACQUA-CAFFE'

P.S.POSSIBILITA' DI CONSUMARE IL PRANZO SUL PRATO, SI CONSIGLIA DI PORTARE PLAID.

NEL POMERIGGIO SI CONTINUA CON I GIOCHI PER BAMBINI E ANIMAZIONE PER ADULTI.

INFO E PRENOTAZIONI PER GIOCHI: LINDA 347-8420312