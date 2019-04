Descrizione evento: Emozionante escursione dal bellissimo borgo di Castelletta fino alla cima del Monte Revellone, una delle più belle montagne di Frasassi. La magia dei colori del tramonto unita a quella del bosco, dei pascoli e degli splendidi panorami renderanno splendido il già bellissimo paesaggio! Percorso: Castelletta - Scoccioni - Revellone - Castelletta. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 di mercoledì 17 aprile. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 10 € Prezzo bambini: 5 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 6 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar del Pino, ore 17:30, Frazione Castelletta, 104A, 60044 Castelletta AN, Italia, Castelletta

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 16:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito