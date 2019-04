Descrizione evento: Durante le vacanze pasquali il Centro Ippico Circolo della Natura (Via Colle Onorato, 5 Jesi AN), organizza un Centro Pasquale rivolto ai bambini dai 4 agli 11 anni. Il servizio sarà attivo nei giorni 18, 19, 23 e 24 aprile dalle 8:00 alle 16:00. I bambini potranno trascorrere le giornate all'aperto a contatto con i cavalli , gli altri animali della fattoria e la natura, non mancheranno inoltre giri sui pony.

Tariffe:

8:00-12:30 10€

8:00-14:30 18€ (pranzo compreso)

8:00-16:00 20€ (pranzo compreso)



Iscrizioni entro il 17 aprile

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3398322578 Francesca