Descrizione evento: Escursione in uno dei luoghi più suggestivi e affascinanti Montefeltro: il Parco del Sasso Simone e Simoncello! Arriveremo a ridosso dei due “sassi” in uno scenario straordinario fatto di calanchi, alberi di Cerro e le rovine dell’antica Città del Sole… camminando lungo il confine di Marche, Toscana e Romagna! Percorso: Carpegna - Passo Cantoniera - Sasso Simoncello - Sasso Simone - Carpegna. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di lunedì 22 aprile. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 400 m Tempo di percorrenza effettivo: 3 ore Lunghezza: 12 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Pasticceria Il Pinguino, 9:30, Via Roma, 63, 61021 Carpegna PU, Italia, Carpegna

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 7:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito