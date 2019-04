Descrizione evento: Anche quest'estate... R-Estate di più! Offerte speciali per vacanze nelle Marche a Luglio e Agosto. Offerte speciali per vacanze di minimo una settimana con Mezza Pensione . Una vacanza all'Agriturismo La Campana, più è lunga e più conviene... e ulteriori sconti per famiglie in Agriturismo. Luglio 7-10 giorni: HB per due persone Euro 130,00 al giorno invece di Euro 140,00 al giorno Oltre 10 giorni: HB per due persone Euro 126,00 al giorno invece di Euro 140,00 al giorno Agosto 7-10 giorni: HB per due persone Euro 148,00 al giorno invece di Euro 156,00 al giorno Oltre 10 giorni: HB per due persone Euro 140,00 al giorno invece di Euro 156,00 al giorno Il trattamento B&B comprende pernottamento e colazione. Il trattamento HB vi dà anche la possibilità di cenare presso il nostro ristorante, con un menù di pensione basato su ingredienti di produzione aziendale e locale e così composto: buffet di verdure e sfiziosità, scelta tra due primi piatti, scelta tra due secondi piatti, dessert del giorno, bevande escluse. A disposizione nella struttura: piscina con solarium e spazio a gradini adatto anche ai bambini, vasca idromassaggio (accesso sopra i 12 anni), campo da tennis, parco giochi con scivolo, altalene e ping-pong, ampio giardino, biblioteca (a catalogo), sala da musica con pianoforte. Abbiamo convenzioni con stabilimenti balneari, ristoranti in zona, associazioni sportive in spiaggia, un campo di tiro con l'arco (a 5 minuti),un parco avventura, maneggi, negozi di prodotti tipici. Sconti personalizzati anche per le famiglie: ricordate che per le famiglie con più di un bambino, il più piccino paga sempre la tariffa della fascia d'età più bassa!