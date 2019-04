Descrizione evento: MERCOLEDì 1 MAGGIO 2019



In occasione della festa del lavoro, o dei lavoratori, abbiamo

pensato di omaggiare il nostro territorio ripercorreremo, attraverso un'escursione, le tracce dei minatori che popolarono la zona di Percozzone e Cabernardi.



Si partirà dall'antico villaggio dei minatori, Cantarino, immergendoci poi nella pineta e discendendo casa Renelle fino alla vetta del Monte Rotondo, per i residenti è il Monte del Doglio, dove godremo di un panorama mozzafiato. Scenderemo poi lungo la carrereccia tra i ginepri verso Poggio Ranco fino a tornare al punto di partenza.



La visita poi continua al Parco Archeominerario di Cabernardi, un’esposizione a cielo aperto del cuore e dell’anima della miniera. Infine, proprio come facevano i minatori ci recheremo a trascorrere "del buon tempo" al Circolo per ristorarci con una merenda genuina!



? PROGRAMMA

10:30 - Ritrovo presso Frazione di Cantarino - Sassoferrato AN - (https://goo.gl/maps/iA53Dyj2b9CbV2gT7)

[PRANZO AL SACCO]

16:30 - Visita Miniera di Zolfo di Cabernardi - Parco Archeominerario

17:30 - Merenda presso Circolo dei minatori a Cabernardi



? DETTAGLI ESCURSIONE

Durata : 6 ore

Difficoltà : E

Dislivello : 500 m



? COSTO ESCURSIONE:

Adulti: 15€ (comprende escursione naturalistica con guida AIGAE + visita guidata Parco Archeominerario).



[RICORDIAMO CHE con la Hiking Apennines Card, completamente gratuita, ogni escursione vale un punto. Dopo la quarta escursione, la quinta è omaggio]



? COSTO MERENDA:

5€ (comprende acqua/vino e buon cibo)



? PRENOTAZIONI (*OBBLIGATORIA tramite tel o email entro martedì 30/04):

? hiking@happennines.it

? +39 0732956257 (ore 10.00-13.00 e 15.30-18.30)

? +393337300890 (al di fuori degli orari del punto I.A.T. di cui sopra)



L'escursione organizzata da Hiking Apennines sarà condotta da Guida Naturalistica ed Escursionistica autorizzata dalla Regione Marche e associato Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche.



????????????????????????????????????????



Si raccomandano: scarponcini da escursionismo (obbligatori), giacchetto anti-vento, k-way/ mantella, cappello, acqua, pranzo al sacco, medicinali personali, occhiali da sole, crema solare, documenti ed effetti personali.