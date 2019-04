Descrizione evento: Domenica 5 maggio alle ore 9:00 vi aspettiamo alla Selva di Castelfidardo per una passeggiata fotografica! Non solo per gli appassionati, ma anche per tutte le persone curiose che fanno foto con smartphone, saranno presenti gli esperti del Circolo Fotografico Avis Mario Giacomelli di Osimo che insieme alle guide del C.E.A. “Selva di Castelfidardo” vi accompagneranno nel bosco alla ricerca degli scorci panoramici o paesaggistici o degli scatti più belli per fotografare le fioriture della Selva, le orchidee dell’oliveto, le specie più suggestive.

In base al numero dei partecipanti ci si potrà dividere in gruppetti, ogni gruppo sarà seguito sia da un’esperto del circolo fotografico sia da una guida per il percorso più suggestivo nel bosco.

Se c’è qualche genitore che volesse partecipare alla passeggiata senza bimbi al seguito, potrà lasciarli con i nostri operatori che saranno lieti di intrattenerli con giochi e attività varie (età minima 5 anni). Con la passeggiata fotografica è prevista anche la II edizione del “Selva contest”, il concorso fotografico aperto a tutte le età e a tutti i livelli in quanto è prevista anche la categoria di foto scattate con smartphone o tablet. La partecipazione al concorso è facoltativa e l’iscrizione allo stesso verrà fatta in occasione della passeggiata. Il regolamento è scaricabile qui.

Dopo la passeggiata guidata c’è la possibilità di fermarsi a pranzo, così poi chi avrà ancora voglia potrà continuare a passeggiare e scattare in autonomia!