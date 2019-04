Descrizione evento: A Pasqua la sorpresa è doppia!!!

Appuntamento a Macereto per poi dedicarsi alle attività preferite, o escursionismo o mountain bike..smaltendo il pranzo pasquale (ma tranquilli, che abbiamo in previsione una merenda presso l'Azienda Agricola Scolastici!!!)

DATI TECNICI DELL'ESCURSIONE

Ritrovo: ore 9.30 presso il Santuario di Macereto (Visso, Mc)

km. tot. circa 17

mt.dislivello tot. circa 700

tempo di percorrenza: circa 5 h tot.con soste

tipo di percorso: E (escursionistico-facile)

DATI TECNICI MTB

Ritrovo: ore 9.30 presso il Santuario di Macereto (Visso, Mc)

km.tot.circa 13

mt.dislivello circa 300

ATTENZIONE!POSSIBILITA' DI AFFITTARE ANCHE E-BIKE (contattare per l'affitto Stefano Marchegiani, cell.3355651639)

E PER MAGGIORI INFO CONTATTARE LA GUIDA MTB RAFFAELO LONGHI( 3407813276)



ABBIGLIAMENTO PER L'ESCURSIONE

scarponi da trekking in suola vibram, pantaloni lunghi, felpa-pile, giacca antivento-antipioggia, bastoncini da trekking consigliati, copricapo, acqua min.1,5lt. uno spuntino-pranzo, un cambio da lasciare in auto.

Posti per l'escursione fino a 20 persone.

I partecipanti sono coperti da assicurazione RCT .

Le guide si riservano di annullare/modificare il programma in base al meteo



Prenotazione obbligatoria entro sabato 20/04 per chi si ferma a merenda, entro il 21/04 per chi partecipa solo alle escursioni.



PER L'ESCURSIONE CONTATTARE

Arianna Calvani guida Gae

cell.3498127789

email: ariannacalvani8@gmail.it



PER MTB CONTATTARE

Raffaelo Longhi Guida Mtb

3407813276

www.mtbmarche.com



Vi aspettiamo!!!! Grazie

Arianna