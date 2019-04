Descrizione evento: Festeggiamo insieme i primi 20 Anni del Parco Fluviale “Alex Langer” di Monte Urano!!!



PROGRAMMA 2019

10:00 - Prova gratuita del metodo WTA Primitive Functional Movement con la Palestra Atraining di Monte Urano



11:30 - SS. Messa al Parco



Saluto dell’Amministrazione Comunale per il Ventennale del Parco

Apertura Stand Gastronomici (Ampia offerta gastronomica: Panini, Porchetta, Patatine e Olive fritte)



14:15 - Passeggiata da Monte Urano al Parco Fluviale “Alex Langer” con partenza dai Giardini Pubblici (per tutte le età)



14:30 - Giochi a squadre per ragazzi e adulti (con premi in palio) - Iscrizione squadre entro le 13:30



Intrattenimento per bambini durante tutta la giornata con l’Oratorio San Lorenzo



Per informazioni 377/9623851



Saranno presenti l'AVIS Comunale Monte Urano, l'Arcat Marche, l'Agesci Monte Urano.



Manifestazione patrocinata dal Comune di Monte Urano.