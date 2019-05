Descrizione evento: Se ci chiedessero quali sono le più belle cascate delle Marche noi non avremmo dubbi a rispondere: le cascate della Prata e della Volpara! Siamo al confine con i Monti della Laga, regno dell'arenaria, una pietra impermeabile sulla quale l'acqua cade, scivola, crolla e zampilla creando spettacolari meraviglie naturali. Cammineremo tra faggi, felci rigogliose e castagneti secolari: non sarà difficile incontrare splendide fioriture di orchidee spontanee, mentre sarà una presenza costante il suono dello scroscio dei torrenti che corrono sui lastroni di pietra. Qui l'acqua porta vita e risveglio concedendosi il lusso di creare dei veri capolavori: le Cascate della Prata che zampillano vivaci e luminose sui grandi banconi di arenaria e le Cascate della Volpara che scendono violente e vertiginose con un salto di quasi 800 metri.



Per chi vuole al termine del trekking, “terzo tempo” in agriturismo per una bella merenda tra affettati, caraffe di buon rosso e i racconti del gestore Ascenzio, depositario delle memorie e delle tradizioni del borgo di Umito.



Difficoltà E (Escursionistico). Distanza: 12 km Dislivello 730 m Tempo: 6 h (soste comprese)



E' RICHIESTO ALLENAMENTO E ABITUDINE AL CAMMINO



Materiali per escursione: scarponi da trekking o scarpe con suola scolpita, mantella impermeabile, abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, giacca a vento, bastoni da trekking, cappello, acqua 1,5 lt. Pasto al sacco.



Spostamenti: mezzi propri.



Quota 15 €

Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)



Ritrovo:

ore 8,00 parcheggio Decathlon, Centro Commerciale Porto Grande Porto D'Ascoli

https://goo.gl/maps/PWvytYA5q5M2



ore 9,00 Parcheggio piazzale Umito (AP)

https://goo.gl/maps/Hs5Gmt98WK12



La quota comprende:

Guida escursionistica (certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Trekking guidato

Assicurazione RCT



La quota non comprende:

Eventuale merenda e consumazioni presso agriturismo.

Quanto non scritto in “la quota comprende”

Fine attività: h 16,00 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.



Foto di copertina: Andrea Trifoni