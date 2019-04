Descrizione evento: Giovedì 25 aprile 2019 La Città di Trecastelli, l’Associazione Combattenti e Reduci Sezione di Ripe e l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sezione di Trecastelli organizzano il 74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE, con un programma di celebrazioni che si dipanerà in tutte le municipalità del territorio. La giornata della Festa della Liberazione avrà inizio alle ore 9.00 nella Sala Consiliare del Comune di Trecastelli, in cui ci sarà la consegna degli attestati ai familiari dei soldati caduti nella Prima Guerra Mondiale. Alle ore 10.00 si terrà la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Pellegrino a Ripe e, subito dopo, sempre in Piazza Leopardi, la cerimonia dell'Alzabandiera,in segno di omaggio solenne ai Caduti di tutte le guerre. Il corteo di partecipanti raggiungerà poi il Monumento ai Caduti, per deporvi la corona d’alloro: gesto semplice ma rappresentativo, che ha lo scopo di ricordare il sacrificio dei soldati e di trasferire, alle nuove generazioni, il significato delle grandi gesta, che hanno fatto la storia della nostra Nazione. Dopo la benedizione della corona d’alloro, ci sarà il saluto Sindaco di Trecastelli, Fausto Conigli.Alle ore 11.15 è previsto l’arrivo del corteo a Castel Colonna, per la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti. Nel contempo, alle ore 10.30, avrà inizio la “CAMMINATA DELLA LIBERAZIONE” a cura della Sezione Anpi di Trecastelli, con la partecipazione degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Nori De’ Nobili. La partenza della camminata è prevista alle ore 10.30 da Via Montesaltello in località Castel Colonna. La camminata sarà fino al Monumento ai Caduti di Monterado (un percorso di circa 2,5 km) e, lungo il tragitto, ci saranno alcune letture e riflessioni legate al progetto “Vivere la Costituzione”. All’arrivo presso il Monumento ai caduti di Monterado, previsto attorno alle 11.45, si terrà la deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti e la presentazione del lavoro svolto dai ragazzi. Subito dopo i saluti dell’Associazione Combattenti e Reduci, dell’Anpi e le conclusioni del Sindaco di Trecastelli. La cittadinanza è invitata a partecipare e a esporre il tricolore.