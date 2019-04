Descrizione evento: Le Tea Sisters a Porto Sant’elpidio 1 Maggio con le Tea Sisters! Mercoledì 1 maggio le Tea Sisters, amiche inseparabili, protagoniste delle storie raccontante da Tea Stilton, vi aspettano a Porto Sant’elpidio per i festeggiamenti del 1 Maggio in zona Pineta Nord, per una giornata piena di sorprese. Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 vi aspettano: - angoli lettura per vivere storie emozionanti ed avventurose - area trucco e acconciature, dove farvi truccare e pettinare come una Tea Sisters - laboratori creativi, decorazione biscotti e tante sorprese -area fashion con accessori per trasformarvi in una Tea Sisters -laboratori a tema fuori e farfalle per festeggiare l’arrivo della primavera. Alle 15.30 preparatevi a ballare con le Tea Sisters in un minishow di musica e Baby dance. Durante la giornata potrete incontrare le Tea Sisters e scattare con loro una foto o farvi firmare i vostri libri. Un appuntamento da non perdere, da vivere con le vostre migliori amiche e dove scoprirete che la vera amicizia è il bene più prezioso. Tea Sisters, più che amiche, sorelle! Gadget e sorprese per tutti! Ingresso gratuito Manda una email con oggetto “ Tea 1 Maggio” a info@leftloop.com e ritira un gadget rosa!!! Comune di Porto Sant’elpidio Pineta Nord info@leftloop.com https://www.facebook.com/events/705449966517779/?ti=icl