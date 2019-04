Descrizione evento: Un pomeriggio di tinture naturali con i colori delle piante, dedicato alle famiglie con bambini. Venite anche voi a tingere il vostro fazzoletto Shibori!



Da dove vengono i colori? Come si colora un vestito (...magari non con i pennarelli!...)? Quale pianta fa il blu?

Perché le piante sono verdi ma la maggior parte colora di giallo? A queste e tante altre curiosità dei vostri piccoli risponderà Alessandro Butta in un pomeriggio magico e ricco di colori. … come fare a ricordarsi tutto? Con un nodo al fazzoletto! Ogni partecipante si potrà improvvisare tintore: gli sarà infatti fornito un fazzoletto da annodare a suo gusto e in cui chiudere biglie e altri oggetti per creare la sua opera unica con la tecnica Shibori. La quota di partecipazione è di 10,00 Euro a persona

Vi aspettiamo! ...e se avete voglia di fermarvi un po' di più, non esitate e prenotate un tavolo per cenare con tutta la famiglia al ristorante dell'Agriturismo.