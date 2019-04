Descrizione evento: Spesso non siamo consapevoli del nostro mondo interiore. Prendiamo decisioni e direzioni con poca consapevolezza e chiarezza di intenti. Viviamo nell’attesa che i nostri disagi si risolvano da soli. Le nostre zone d’ombra ci fanno più paura del carnefice di turno e solo quando ci troviamo con le spalle al muro, convinti di non avere più chance, solo allora ecco... un atto di coraggio o di disperazione, ci spinge a cercare la LUCE! Ogni strumento è utile per accendere quella LUCE, ma nessuno strumento può andare bene per tutti, per il semplice fatto che NOI non siamo TUTTI, perché ognuno di noi è UNICO ed IRRIPETIBILE. Si tratta solo di sperimentare, di cercare il “giusto” strumento per noi, per riportare la LUCE nella nostra vita.



• Cos'è l'ARTETERAPIA?

È uno strumento terapeutico e di prevenzione, che utilizza i materiali artistici per favorire l’esplorazione, l’espressione e l’integrazione dei vissuti corporei, psicologici ed emotivi.

L’utilizzo di modalità espressive non verbali, come la produzione artistica e l'uso libero e spontaneo dei materiali, promuove il recupero e lo sviluppo del processo creativo della persona, alla base del benessere psicoaffettivo, delle capacità di comunicazione e relazione. I diversi momenti di realizzazione di un oggetto artistico, così come le esperienze sensoriali evocate dai materiali stessi, facilitano il contatto con pensieri ed emozioni legati sia ad esperienze significative del passato che a quelle connesse al momento presente.

L’arteterapia non richiede alcuna preparazione tecnica o artistica.

Il lavoro ha luogo in uno spazio protetto, in un clima accogliente, di condivisione e ascolto privo di giudizio.

A volte per accedere a certe parti di noi si ha bisogno di un “medium” (ossia di un ponte che collega la nostra parte conosciuta con quella sconosciuta), in queste esperienze useremo l’ARTE (con i suoi linguaggi e canoni), la MUSICA (come veicolo di espressione e introiezione) e la PAROLA (come zona di passaggio tra l'idea e la forma) e sarà proprio nell’ATTO CREATIVO che avverrà la magia: l’invisibile si mostrerà, l’impalpabile si farà toccare!



• Perché un percorso di LABORATORI?

Perché l'unico modo per conoscere l'arte terapia è praticarla!

Perché l'unico modo per conoscersi è praticarsi... ossia fare pratica di noi stessi.

Unire il pensare, il sentire, il muoversi, il comunicare, il toccare, il vedere, l'ascoltare... unire il ME all'altro ME, per passare al NOI!



• Cosa SI FARÀ?

Useremo le artiterapie integrate per:

– conoscerci meglio

– esplorare il nostro mondo interiore

– contattare la nostra creatività

– esercitare la nostra espressione e comunicazione

– portare benessere nella nostra vita.





Questo PERCORSO di arteterapia è inizialmente una sperimentazione, dove potrai viverla nelle sue multiple sfaccettature, alla scoperta del tuo “giusto” strumento!

Una volta appurato che lo strumento è in linea con te... il gioco è fatto! Sei dei "nostri"! ;-)

Il percorso è composto da 6 INCONTRI, di varia durata e intensità, per darti modo di ACCLIMATARTI con questa modalità di lavoro; per cui è preferibile partecipare all'intero percorso.

Se non ti è possibile iniziare nelle prime due date, è possibile formare un altro gruppo di persone, che può iniziare un proprio percorso!



Ecco una breve descrizione di ogni singolo incontro:

• PORTARE LUCE CON L’ARTETERAPIA modulo 1

1° incontro

18/1/2019 dalle 21:00 alle 23:30

Sarà una CONFERENZA ESPERIENZIALE, dove ti introdurrò nell’arteterapia, sia dal punto di vista teorico che pratico: teorico perché iniziare a conoscere i meccanismi dell’inconscio rappresenta il primo passo verso il benessere personale, pratico perché l’unico modo per capire cos’è l’arteterapia, come e dove agisce, è sperimentarlo.

Costo: 20 euro

POSTI LIMITATI (max 6 persone)



• PORTARE LUCE CON L’ARTETERAPIA modulo 2

2° incontro

15/2/2019 dalle 21:00 alle 23:30

Sarà una seconda CONFERENZA ESPERIENZIALE, dove potrai iniziare ad approfondire aspetti teorici e pratici.

Costo: 20 euro

POSTI LIMITATI (max 6 persone)



• 2 PASSI TRA ME E…

3° incontro

17/3/2019 dalle 9:00 alle 13:00

Laboratorio di 4 ore, dove il focus sarà sull’identità che ci è stata “confezionata” e “cucita addosso”, per poi dare un'occhiata alla nostra vera identità.

Costo: 40 euro

POSTI LIMITATI (max 6 persone)



• DIALOGO DI COLORI

4° incontro

14/4/2019 dalle 14:30 alle 18:30

Laboratorio di 4 ore, dove il focus sarà su cosa comunichiamo di noi nell’incontro con l’altro (oltre alle parole…).

Costo: 40 euro

POSTI LIMITATI (max 6 persone)



• IL TOCCO DELL’ALTRO

5° incontro

26/5/2019 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30

Workshop di 6 ore, dove il focus sarà sulla presenza o l’assenza dell’altro, su cosa mi resta di quell’incontro, sul come gestirlo, sulla fiducia, sul farsi ascoltare.

Costo: 80 euro

POSTI LIMITATI (max 6 persone)



• IL MIO SCRIGNO

6° incontro

29 e 30/6/2019 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30

Questo primo percorso si conclude con un seminario intensivo di ben 12 ore, dove il focus è il riappropriarsi del proprio spazio sacro che c’è in ognuno di noi, quello spazio che contiene la nostra essenza e che spesso dimentichiamo, o nascondiamo, o ci viene rubato. Essenziale rimetterlo al suo posto e ricominciare a “viverlo”.

Costo: 140 euro

POSTI LIMITATI (max 6 persone)





I laboratori verranno condotti da me, Antonietta Carnevale, in qualità di facilitatrice del benessere personale attraverso le ArtiTerapie, il Reiki e altri strumenti olistici.

Il mio approccio alle ArtiTerapie è assolutamente personale e OLISTICO: considero l’utente nella sua completezza di corpo-mente-spirito, di singolo essere umano e facente parte di un’appartenenza genealogica, di materia ed energia. Integro l’ArteTerapia con “ciò che sono” (frutto del mio percorso personale, oltre che formativo-professionale) uscendo un po’ dal ruolo canonico dell’arteterapeuta!



Per informazioni e prenotazioni:

• Antonietta cell: 328.4152547

mail: atoscrea@gmail.com

pagina FB "Antonietta Carnevale – Il Servitore del Re e della Regina"

• e-movere tel. 073159370 / 3664265736

coop.soc.emovere@gmail.com



• Mettiti vestiti comodi e sporcabili.

• Porta calzini antiscivolo e il necessario per prendere appunti.



GRAZIE !!!