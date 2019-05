Descrizione evento:

Un incredibile personaggio con la sua creativaelectro-synthwave Live PerformanceSynthwave / Electro da Berlino, uno degli artisti più eclettici della scena underground berlinese, in tour per presentare il suo terzo album “Das Satanische Album” uscito il 13 Dicembre 2018 per la Cleopatra Records (LA) e Reverend Campanelli Records (Berlino).Bandcamp: https://jemekjemowit.bandcamp.com/ Sito: https://www.jemek.net/ JEMEK JEMOWIT cresciuto a Berlino Ovest con un background polacco, ora lavora come Band One-Man, DJ e artista concettuale che ha girato la maggior parte dell'Europa. Ancora influenzato dal contributo creativo della West Berlin non-hip, la sua stravaganza orientale garantisce un brivido di estasi e lunghe notti. I suoi battiti frastagliati sono prodotti con il leggendario Groovebox MC-303, e con R'n'R, Acid House ed EBM e si sommano a un mix esplosivo di Electrosound. La musica e i testi sono disegnati da una relazione di odio-amore per le sue radici polacche che egli chiama "Postpatriotic".Jemek Jemowit sarà in Italia per 3 date a maggio:Venerdì 10 al Krach a TrevisoSabato 11 alla Fonte della Serpe a Osimo (Ancona)Domenica 12 al Ribalta!In collaborazione con R7 AgencyA seguirecon la sua imprevedibile selezione musicale a base di post-punk,new wave,dark,electrowave e un sacco di altre cose!!Link evento su Fb:https://www.facebook.com/events/941547569630941Link con posizione Fonte della Serpe su Googlemaps:La Fonte della Serpe aprirà alle 19,30 per chi vorrà cenare o fare un aperitivo con i piatti vegetariani con prodotti di stagione a chilometro zero (gradita prenotazione).A seguire Dj SmegmaPer info e prenotazioni:373 7518889 (anche con msg whatsapp)o scrivete nella messaggeria della nostra paginaVia Flaminia Prima, 43Osimo Stazione (An)Ingresso soci Arci