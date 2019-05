Descrizione evento: Una mattina con carta, bussola e tanta voglia di correre e giocare all'aria aperta. Una gara di orienteering a squadre per scoprire gli angoli più suggestivi del borgo di Braccano.

Due categorie (junior e senior) e un percorso da trovare solo con l'aiuto della cartografia. I genitori possono partecipare insieme ai figli per riscoprire quanto è divertente giocare insieme!



Luogo e orario di ritrovo: ore 10.00, Braccano (presso il "Bar Ristoro il Murales" - https://goo.gl/maps/frfUb4L6Dx8jiFx78).



- EVENTO GRATUITO, ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Iscrizioni: chiamaci allo 0733 280035 o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it indicando nome e cognome, numero di partecipanti ed un contatto telefonico.



- Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): abbigliamento sportivo con scarpe da tennis o da trekking, acqua, un cambio da tenere in auto.

- Consigli utili: macchina fotografica.



- Referenti attività: Ania Pettinelli, Alessandra Vitanzi



______________________________________________________

Monte San Vicino Riserva di Storie è un Progetto di valorizzazione del Comune di Matelica realizzato in collaborazione con Risorse Cooperativa.