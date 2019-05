Descrizione evento: IL GIOCO DEL TEATRO

per bambini curiosi - dai 3 agli 8 anni





MINI LABORATORIO DI APPROCCIO AL TEATRO

Un appuntamento per scoprire insieme tanti modi divertenti ed entusiasmanti per avvicinarsi al Teatro, alla Coscienza di Sé, degli Altri e dello Spazio intorno!





SABATO 25 MAGGIO (pomeriggio - orari da definirsi)

Centro IBIS di URBINO





I bambini saranno suddivisi in gruppi in base alle età.

Si raccomanda la preadesione per suddividerli al meglio e definire gli orari in base ai gruppi.





INFO E PREADESIONI.

tel 328 8656808





ET EVENTI E TEATRO

in collaborazione con CENTRO IBIS URBINO



(il laboratorio si terrà al Centro Ibis, Via Pellipario 7, Urbino)