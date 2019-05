Descrizione evento: Dopo l’emozionante esordio al teatro Politeama di Tolentino ad aprile, i Metronhomme bissano per una serata speciale al Cinema Excelsior di Macerata.



Nella serata organizzata dalla gestione della storica sala cinematografica, i Metronhomme presenteranno la loro ultima opera, l’album “4” (disponibile presso i negozi di dischi in vinile in versione 33giri, 180 gr, ed. numerata per collezionisti, o liberamente ascoltabile sul canale Metronhomme di youtube in versione digitale), e trascineranno gli spettatori all’interno di sperimentazioni sonore ed atmosfere uniche, restituite attraverso il connubio di suoni, video e luci.

Il LIVE sarà supportato, infatti, da collage video creati ad hoc da Riccardo Minnucci, che daranno vita a percorsi di lettura alternativi, intrecci tra arte cinematografica e musicale.



L’ultimo album dei Metronhomme è un resoconto eloquente della sua stessa genesi, la testimonianza dei quattro anni necessari per comporlo, arrangiarlo e inciderlo: un percorso dove la musica ha preso corpo spontaneamente, in una forma libera da codici prestabiliti; in cui le diverse influenze dei 5 componenti emergono coerenti e dissonanti al tempo stesso, tra richiami progressive anni ‘70 (King Crimson, Genesis, Pink Floyd), escursioni jazz, interludi electro pop. Reduce da 3 album concepiti come colonne sonore di altrettanti spettacoli teatrali (L’Ultimo Canto di Orfeo – 2003, Neve – 2007, Bar Panopticon – 2010), stavolta la formazione maceratese ha costruito 11 brani capaci di parlare da soli, dipingendo autonomamente un’esperienza immaginifica e “visiva”.

“4” esplora un mondo sonoro, un viaggio dove la forma canzone si smarrisce e poi ritrova inaspettati appigli, motivi ricorrenti e fili conduttori, all’insegna di un rigoroso piacere per l’esplorazione in cui riecheggia ancora la lucida follia di Orfeo, il protagonista del primo lavoro del gruppo. “4” è disponibile in formato vinile LP e nel canale YouTube dei Metronhomme.

In collaborazione con Cinema Excelsior.