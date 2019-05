Descrizione evento: Il prossimo 5 luglio torna Passaggi Periferici Festival !

Sarà Awa Fall la headliner del Festival, carismatica cantante italo senegalese considerata una delle più belle voci del reggae/world music in Europa. Ad accompagnarla, The Smoke Orchestra composta dai migliori musicisti della black music per un live set che abbraccerà diversi generi musicali dalla musica africana, reggae all’hip hop.

Passaggi Periferici, arrivato alla sua quarta edizione proporrà inoltre il lancio di una band emergente indipendente come opening act del festival: il duo marchigiano Blue Snake M?n, nato nel 2016 che proporrà un repertorio proprio senza “etichette”, con sonorità blues, soul e jazz. A chiudere la serata dj set con Freedom Sound System Ft Tommi-s.

Non mancheranno punti ristoro con prodotti enogastronomici a km0, ottima birra artigianale di produttori locali e un salotto a cielo aperto come zona relax. Una serata ricca di musica che nasce volutamente nella periferia per rivalorizzarla come centro culturale, ridandole vita grazie ad una nuova forma di aggregazione giovanile. Passaggi Periferici, organizzato dai ragazzi dell’Associazione culturale “T. Vittori” di Serra de’Conti, vi aspetta! Ingresso libero e gratuito. Seguite la pagina facebook ed instagram: Passaggi Periferici Festival .