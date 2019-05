Descrizione evento: 2 GIUGNO OLIO E FRAGOLE IN ULIVETO Dalle 17 al tramonto.......... PIC NIC E LABORATORIO DELLA MARMELLATA DI FRAGOLE Alle 17 vi aspettiamo nel giardino dell’Azienda Colle Nobile per accogliervi con un colorato e gustoso buffet di benvenuto a base di bruschette e prodotti dell’orto, dopodiché gli adulti faranno una passeggiata in uliveto in compagnia del produttore Tonti Giorgio e visiteranno il laboratorio dell’Azienda.

A seguire un pic nic in mezzo al nostro bosco d’ulivi a base di vari dolci con le fragole, realizzato da Salvucci Brunella.

Per i bambini è previsto il laboratorio della marmellata di fragole e merenda per tutti, in compagnia di Chiara e Martina dell’Associazione Culturale Kokoro.

E per salutarci….. al tramonto, in un’atmosfera bellissima nel giardino dell’Azienda, potrete degustare il nostro Infuso Olea Sensi a base di foglie di ulivo, mela e citronella accompagnato da biscotti all’olio di oliva di Mignola.

Evento aperto a grandi e piccoli, età indicata per il laboratorio 5 – 12 anni.

(Il laboratorio verrà realizzato con un minimo di 15 bambini) Costo:

Adulti 15 € - Bambini 10 € Prenotazione obbligatoria entro il 31 maggio – Per informazioni ed iscrizioni: Chiara 339 3726227 – info@redtomatoes.it