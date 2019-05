Descrizione evento: Portonovo - Ancona

Trash Challenge – Pulizia del Bosco

Alla scoperta del sentiero del Bosco per la vecchia strada di Portonovo



Insieme al Circolo Pungitopo – Legambiente Ancona, il 1° giugno 2019 alle ore 16,00 ci incontriamo alla piazzetta di Portonovo, per scoprire il sentiero pedonale per la vecchia strada di Portonovo e liberare dai rifiuti la zona di bosco che fiancheggia la strada di uscita da Portonovo.

Centinaia di rifiuti: bottiglie di plastica, lattine, taniche, pentole, scarpe, televisori, canotti, pinne, pneumatici, reti…… e tanto altro degradano e contaminano una eccezionale zona di macchia mediterranea che dovrebbe essere tutelata, ma non possiamo aspettare.

Liberiamo il bosco di Portonovo dai rifiuti e riscopriamo il vecchio percorso per la baia immersi in una preziosa area botanica!

Ci accompagneranno gli esperti del Circolo Naturalistico “Il Pungitopo” per descrivere le caratteristiche botaniche di questo ambiente.

Incontreremo anche sorprese musicali nella magia del bosco, con il contributo musicale di

Nico Rovinelli (violino) e Diego Pesaresi (violoncello).

Vincere il degrado e diffondere la bellezza e l’armonia della natura è la nostra meta.

Aiutaci in questa sfida!

#TrashChallenge