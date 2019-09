Descrizione evento: Ripartono da sabato 01 giugno, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Ferretti e la Ferretti Art Establishment, le visite guidate alla Collezione di Villa Ferretti, l’incantevole scrigno di arte e cultura situato alla Selva di Castelfidardo. Tra arte e leggende del nostro territorio, la collezione è organizzata in un percorso espositivo, che vi svelerà particolari aneddoti e curiosità.

È articolata su tre temi: il ricordo della famiglia e del palazzo Ferretti di Ancona (mobili, marmi, disegni); il primato della Chiesa con alcuni pezzi importanti di arte sacra; l’arte marchigiana, anche popolare, con quadri mobili, dipinti, presepi.

Infine si visita la cappella della villa, dove morì il generale De Pimodan. L’esposizione sarà aperta da giugno a settembre ogni sabato e domenica con visita guidata alle ore 18.00, solo su prenotazione entro la sera prima al n. 071/780156.

Il cancello d’ingresso della Villa rimarrà aperto per i primi dieci minuti, per cui si raccomanda la massima puntualità. La visita guidata ha una durata di circa 45 minuti. Costo del biglietto d’ingresso:

- € 5,00 INTERO

- € 3,00 RIDOTTO (dai 6 ai 14 anni; oltre i 65 anni; scolaresche; soci Italia Nostra)

- GRATUITO ( bambini fino a 5 anni; disabili e accompagnatori) Per informazioni contattare la Fondazione Ferretti al n. 071/780156 e per email info@fondazioneferretti.org Scarica qui il volantino oppure visita il sito Collezione di Villa Ferretti