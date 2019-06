Descrizione evento: Un particolare e poco frequentato sentiero nella Val di Panico permette di attraversare la forra più alta dei Sibillini nel punto in cui i 2 "rami" si uniscono, si può così visitare lo spettacolare quanto solitario ambiente che normalmente è inaccessibile a livello escursionistico in quanto richiede tecniche e attrezzatura da canyoning durata - 3:00 ore + soste difficoltà - impegnativa dislivello - 420 metri le prenotazioni si ricevono via email entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono, numero dei partecipanti e dove si preferisce aggregarsi al gruppo; ritrovo alle 8:25 nel parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) oppure alle 10:45 a Casali per partecipare occorrono calzature adeguate per sentieri, pantaloni lunghi e camicia o maglia in pile; zaino con pranzo al sacco e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'uscita è confermata al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e il rinvio o l'annullamento sarà comunicato per email la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la riduzione dell'escursione o la scelta di percorsi alternativi