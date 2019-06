Descrizione evento: Una lunga escursione percorrendo gran parte dell'itinerario E6 del Parco dei Monti Sibillini che da Campolungo sale fino al Pizzo Tre Vescovi per una fantastica cresta erbosa, sempre in compagnia del Monte Priora e successivamente del Monte Bove. L'itinerario parte dal Rifugio Cai Città di Amandola in Campolungo (1.200 m) e sale subito deciso sul monte Amandola (1.706 m). Da qui proseguiremo salendo sulla cima del Monte Castelmanardo per poi percorrere tutta la cresta che ci porterà alla vetta del Pizzo Tre Vescovi (2.092 m), con vista sul massiccio del Monte Bove. Il pranzo è al sacco. Il ritorno sarà per lo stesso itinerario. Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 1.200 m Tempo di percorrenza effettivo: 6 h Lunghezza: 20 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Avere buona preparazione fisica Capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba) Ritrovo principale Ore 7:00. Rifugio CAI Città di Amandola (Campolungo), 63857 Amandola FM, Italia, Amandola

Altri ritrovi Ore 6:30. Piazza Risorgimento, 63857 Amandola FM - https://goo.gl/maps/JiPRFvsGqACGAR6L9 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito