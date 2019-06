Descrizione evento: La Pro Loco di Cessapalombo, in collaborazione con il Comune di Cessapalombo e l'Unione Montana dei Monti Azzurri

Vi invitano



Sabato 22 Giugno 2019

E

Domenica 23 Giugni 2019

Alla 49°Edizione de LA SAGRA DEL FUNGO

Presso: Piazzale Corte Cessapalombo



Programma SABATO 22 GIUGNO 2019

Mercati Artigianali

"CESSAPALOMBO A KILOMETRI ZERO" ore 19:00- 23:00

Divertimento danzante con la Musica di

SARA BAND ???? Menu cena

- PIZZA

- GRIGLIATA MISTA

- FUNGHI fritti... arrosto... trifolati

DOMENICA 23 GIUGNO 2019

Mercatini Artigianali

"CESSAPALOMBO A KILOMETRI ZERO" Animazione per bambini a cura del Nuovo Oratorio Cristo Re di Caldarola

Gonfiabili Pomeriggio e sera

Musica e animazione con

ROBERTO CARPINETI ????Menu Pranzo e cena

- RISOTTO AI FUNGHI

- TAGLIATELLE AI FUNGHI

-VINCISGRASSI

- AGNELLO AL FORNO CON FUNGHI

- GRIGLIATA MISTA

- FONDUTA DI FORMAGGIO CON FUNGHI

- FUNGHI fritti... arrosto... trifolati Ricordatevi

...delizie per il palato e divertimento assicurato #sagradelfungo2k19