Descrizione evento:

Alla Fonte della Serpe una 2 giorni in ricordo di Sandro Fabrizi

in arte RED STAR.

Famoso nella città di Osimo e non solo anche con il nome di Baghetto

o Bago, RedStar è stato un artista incredibile, con la sua particolare visione del mondo, personaggio dal carattere un pò introverso ma con un cuore grandissimo ha creato delle opere d'arte in forma di quadri, sculture, ha creato musica, ha fatto mostre di arte contemporanea in molti luoghi.

In questi 2 giorni verranno esposte molte delle sue opere che verranno

portate dai suoi amici, parenti e conoscenti, collezioni private che verranno esposte nei locali e nel giardino della Fonte della Serpe.

Sabato 29 giugno dalle ore 19,00 apertura mostra

- Ore 22,30 performance:

X Red-Star

Improvvisazione cruda su 72 frammenti estratti da cassette musicali

"egli è ancora qui"

esegue Gianluca Natanti

- JOE DELIRIO special Dj-Set

Domenica 30 giugno dalle ore 19,00 apertura mostra

- MARCO SABATINI Dj-set

Link evento su Fb:

https://www.facebook.com/events/615477568938723

Qui di seguito il link con la posizione googlemaps per raggiungere Fonte della Serpe:

https://goo.gl/maps/nDiK5FAA1B82

Alla Fonte della Serpe, per chi vorrà, dalle ore 20,00 sarà possibile fare aperitivo o cenare con i piatti vegetariani preperati con prodotti di stagione a chilometro zero.

Per info e prenotazioni:

373 7518889 (anche con msg whatsapp)

o scriveteci nella messaggeria della nostra pagina Fb

FONTE DELLA SERPE

Via Flaminia Prima, 43

Osimo Stazione (An)

Ingresso riservato soci Arci