Descrizione evento: Prenderanno il via domenica prossima 16 giugno i concerti estivi del New Vocal Ensemble presso la Pinacoteca Diocesana di Senigallia per proseguire poi ad Apiro, Monte Porzio e Mondolfo. In programma le opere contemporanee del compositore senigalliese Marco Ferretti che si snoderanno tra vari progetti musicali con voci, flauti, percussioni e strumenti onomatopeici. E sarà proprio la Pinacoteca Diocesana di Arte Sacra ad ospitare il corpus più ampio di concerti, in programma domenica 16 giugno, 21 luglio e 18 agosto 2019 alle ore 21:30 con tre diversi programmi musicali. La rassegna conta partner come Vespero - Associazione per l'Arte, la Cultura e lo Spettacolo di Fregene - Fiumicino, Consulta per la Cultura del Comune di Senigallia e vanta il patrocinio della Diocesi di Senigallia. Di notevole suggestione sarà anche il concerto legato al Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi nella millenaria Abbazia di Sant'Urbano ad Apiro sabato 6 luglio alle ore 17:30. Sabato 27 luglio alle 21:15 sarà invece la volta del progetto ispirato a 'Santi e Salmi' presso la bella 'Chiesola' di Monte Porzio e venerdì 9 agosto nella suggestiva Abbazia di San Gervasio di Bulgaria a Mondolfo, si terrà un assaggio di polifonia vocale del XIII e XIV secolo, inserita all'interno della visita guidata a cura di Archeoclub d’Italia - Sede di Mondolfo. Tutti i concerti sono ad ingresso libero. Info www.facebook.com/newvocalensemble.