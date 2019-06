Descrizione evento: PROGRAMMA

Ore 04:00 ritrovo presso il porto peschereccio di Porto s. Giorgio (FM) via della Guardia Costiera.

Accesso al mercato ittico e partecipazione fotografica all'asta del pescato.

Si ricorda che soltanto i regolarmente iscritti saranno autorizzati a poter scattare fotografie.

Ore 07:00 colazione insieme.

Ore 8:00-10:00 imbarco sul motopeschereccio del "Cozzaro Nero" Basilio Ciaffardoni per la seconda parte del reportage fotografico presso l'impianto di Maricoltura di frutti di mare.

Ore 11:00-12:00 visita alla sede storica dell'Ass. Marinai d'Italia"

Ore 12:30 pranzo a base di frutti di mare.



Il tutto sarà contornato dalla storia della marineria dai piceni ai contratti commerciali con Zara e Spalato. Adriatico come strada che unisce.



Note tecniche

Massima puntualità.

Visti gli orari abbigliamento adatto a proteggersi sia dal freddo che dai raggi solari.

Portarsi a seguito uno zaino per eventuale abbigliamento e attrezzatura.







