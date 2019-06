Descrizione evento: Finalmente è online il programma definitivo della Maratona Bach 334, in programma per il 5 luglio alla Rotonda a mare di Senigallia, e di tutti gli eventi di "Aspettando Bach" Ricordiamo con l'occasione che è possibile prendere parte attivamente alla Maratona. Per scaricare i moduli e per avere tutte le informazioni rimandiamo alla pagina ufficiale della scuola | http://www.scuoladimusicasenigallia.it/maratona-musicale-b…/ Al seguente link è possibile scaricare la brochure in formato pdf | http://www.scuoladimusicasenigallia.it/…/Maratona-Bach-334-… Seguiteci sulla nostra pagina per tutti i dettagli sugli eventi della Maratona.