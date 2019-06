Descrizione evento: Sabato 29 e domenica 30 giugno 2019 si terrà a Trecastelli la seconda edizione di “RIPE IN FESTA”. La manifestazione sarà ospitata in Piazza Leopardi, cuore della località di Ripe. L’evento è a cura di Pro Loco Ripe, in collaborazione con l’Associazione Il Paese dei Mestieri e il Movimento Artistico Introvisione e ha il patrocinio della Città di Trecastelli. Turisti, visitatori e cittadini potranno trascorrere un week-end dedicato all’artigianato, alle mostre, alla musica e ballo all’aperto, con prodotti tipici e buona cucina. Il programma di RIPE in FESTA anche per questo secondo anno è infatti ricco di eventi. L’apertura della manifestazione sarà sabato 29 giugno, alle ore 18.00, con l’inaugurazione al Villino Romualdo della mostra fotografica di Enzo Carli “La Consistenza dell’Amore” (visitabile fino a domenica 30 giugno). Il giardino del Villino Romualdo ospiterà inoltre lavorazioni artistiche in legno di Leandro Memè. Nel contempo ci sarà l’apertura di stand di artigianato artistico e di prodotti tipici locali. Non mancherà lo spazio dedicato ai bambini, con tante attività per i più piccoli. Si potranno degustare eccellenze gastronomiche con menu tipici e gustosi e, dalle ore 21 fino a tarda serata, musica e ballo liscio all’aperto con Paolo&Cristina. Domenica 30 giugno la manifestazione proseguirà dalle ore 18.00, con l’apertura degli stand di artigianato. Dalle ore 19.00 saranno disponibili le specialità gastronomiche e, dalle ore 21.00, il pubblico potrà intrattenersi con musica e ballo liscio all’aperto con il gruppo ALTER EGO.