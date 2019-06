Descrizione evento: Puntuale e sempre carico di stile arriva anche quest’anno il calendario dei concerti di Corinaldo Jazz, l’atteso festival organizzato dall’Associazione Culturale Round Jazz nello scenario di uno dei borghi più belli d’Italia. Siamo alla ventunesima edizione e gli appuntamenti da segnare sull’agenda sono tre, tutti nel mese di agosto, nella Piazza il Terreno con inizio alle 21.45 e, come tradizione vuole, seguite da jam session imperdibili ai 9 Tarocchi, per musicisti ed appassionati di jazz.

Il programma : GIOVEDI 1 AGOSTO Piazza Il Terreno ore 21:45 KURT ROSENWINKEL 4tet Kurt Rosenwinkel - chitarra Aaron Parks - piano Eric Revis - C.basso Jeff “tain” Watts – batteria VENERDI 2 AGOSTO Piazza Il Terreno ore 21:45 EGM (Erskine, Gomez, Moroni) Peter Erskine - batteria Dado Moroni - piano Eddie Gomez – C.basso SABATO 3 AGOSTO Piazza Il Terreno ore 21:45 HORACIO 'el negro' HERNANDEZ "ITALUBA 4tet" Horacio “el Negro” Hernandez - batteria Ivan Bridon - piano Daniel Martinez – basso el. Amik Guerra – tromba MOSTRA FOTOGRAFICA della fotografa Viviana Falcioni titolata “JAZZ TALES’” e allestita all’interno degli spazi del prestigioso Palazzo Brunori in Via del Corso 45. Da giovedì 1 agosto 2019 alle ore 18:00 e sarà visitabile fino al 18 agosto tutti i giorni dalle 17:00 alle 19:00; la domenica anche dalle 10:00 alle 12:00. Dopo il concerto , Jam Session presso il “I 9 Tarocchi”: ingresso libero INFO & BIGLIETTI: Posto unico € 15,00 Abbonamento per tre concerti € 30 ONLINE TICKETS : www.liveticket.it/corinaldojazz E’ possibile assicurarsi un posto numerato acquistando preventivamente il singolo biglietto/abbonamento nel sito. In prevendita saranno venduti SOLAMENTE 150 POSTI. I restanti biglietti potranno essere acquistati la sera del concerto, a partire dalle ore 20:00 direttamente nella biglietteria della Piazza il terreno. In caso di cattivo tempo i concerti si terranno presso il Teatro Goldoni di Corinaldo. Informazioni: tel. 071-7978636 (Uff. turistico iat) - 329 4295102 Associazione Culturale ‘ROUND JAZZ : roundjazz@gmail.com