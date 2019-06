Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Attraverso un linguaggio semplice e diretto il giovane Dr Nicola Ruffni nella prima serata di domenica 21 luglio, ci parlerà del pensiero di Schopenhauer, un "grande" della Filosofia Moderna, che viene spesso ricordato per il suo pessimismo, ma che è risultato essere qualcosa di più profondo. Nella seconda serata di venerdì 26 luglio sarà la volta di Nietzsche il cui "Oltreuomo" costituisce il punto d’arrivo della sua filosofia. L' attenzione del filosofo è rivolta oltre l’uomo, ne supera i suoi legami col mondo, e con gli altri tende alla solitudine, la quale gli consente di scavare nella sua più profonda interiorità; in questo modo può essere libero interiormente di creare e divenire ciò che vuole. Come e perché questi due filosofi hanno influenzato le generazioni future?