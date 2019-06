Descrizione evento: Dal 25 al 28 giungo, a Capodarco di Fermo appuntamento con L’Altro Festival

Il Grand Tour al cinema sulla terrazza a mare

Prelibatezze narrate come in un film, pellicole d’autore e personaggi noti nel ricco palinsesto



Dal 25 al 28 giugno il Grand Tour delle Marche accende i riflettori sul Capodarco L’Altro Festival.

Il circuito di eventi esperienziali promosso da Tipicità ed ANCI Marche, con la project partnership di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking, collabora attivamente al programma “in onda” sulla terrazza a mare della Comunità di Capodarco di Fermo, che si trasforma in un suggestivo cinema all’aperto.

Le serate del festival prevedono infatti anche l’assaggio di eccellenze enogastronomiche del territorio, con una selezione di prodotti e “makers” di alta qualità, da parte di Tipicità. Come in un film… i cibi di qualità delle Marche vengono narrati attraverso i sapori e le caratteristiche che li rendono unici.

Il regista Agostino Ferrente, i conduttori Andrea Pellizzari e Dario Zonta. l’attrice Carolina Ra-spanti, un workshop sul futuro della radio “sociale”, la “Notte dei corti”: è ricco e di alta qualità il palinsesto del Festival.

L’apertura martedì 25 giugno è affidata a “Selfie” di Agostino Ferrente, un documentario, presentato all'ultimo festival di Berlino, che nasce da un originalissimo esperimento di auto narrazione e ci trasmette un’immagine non stereotipata dell’adolescenza a Napoli.

Molto apprezzato al Festival di Berlino, dove ha vinto il premio Fipresci, “Dafne” di Federico Bondi sarà invece il film al centro della seconda serata.

Nel ricchissimo programma del giovedì, il workshop “La radio del 2019”, l’aperitivo “on air” e poi la “La notte dei corti”, maratona-evento di proiezione dei video finalisti, presentata da Andrea Pellizzari, direttore artistico del premio L’anello debole 2019, riconoscimento internazionale che valorizza le migliori produzioni italiani ed estere.

Capodarco L’Altro Festival si chiude venerdì 28 giugno con la cerimonia di premiazione e la proiezione dei cortometraggi premiati. Per il dettaglio degli appuntamenti in programma consultare il portale www.tipicitaexperience.it.

INFO: 0734.277893, segreteria@tipicita.it