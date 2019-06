Descrizione evento: ALBA D'INCANTO p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 14.0px} Una passeggiata con le fiaccole sotto le stelle per raggiungere la sommità dell’uliveto, ascoltando in lontananza le noti del violino del maestro Valentino Alessandrini. Il concerto aspettando l’alba immersi nella natura…e una colazione tutta made in Marche. l viaggio alla scoperta delle albe, dei tramonti e dei notturni più emozionanti delle Marche fa tappa a San Severino, nella splendida azienda agricola di Cinzia Anibaldi. Alba d’incanto inizia alle 4,15 nella campagna silente di San Severino, con una breve passeggiata sotto le stelle per raggiungere l’olivo secolare. Qui aspetteremo l’alba ascoltando la poesia del Valentino Alessandrini, violinista di fama internazionale, che farà rivivere i più celebri capolavori musicali del presente con le noti magiche del suo violino, come l’emozionante “Perfect” di Ed Sheeran o “C’era una volta il west” di Ennio Morricone. Al termine una ricca colazione a base di eccellenze locali, prodotte da aziende che credono nel territorio e nella qualità delle materie prime. Vi raccomandiamo di indossare scarpe comode e di portarvi una coperta per stendervi durante il concerto e godervi al meglio la nottata. Sono comunque previste sedute per chi ne faccia richiesta. COME PARTECIPARE ALLA TAPPA DEL TOUR Per partecipare è necessario prenotarsi contattando Giacomo (340 8796974 - anche whatsapp) entro il 28 Giugno. Quota di partecipazione: €18. Posti disponibili: 100 Pagamento direttamente in loco. La quota per i bambini con età inferiore ai 10 anni è di €10. I bambini sotto ai 2 anni non pagano. Sconto del 20% per i possessori della tessera Vip Experience Sconto del 10% sul prezzo finale per gruppi di oltre 5 persone. Sconto del 10% per studenti universitari. Sconto del 20% per gli ospiti delle strutture ricettive convenzionate Expirit. Ospiti internazionali benvenuti con staff multilingua. In caso di pioggia l'evento è cancellato e rimandato a data da destinarsi.