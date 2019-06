Descrizione evento: L'Eremo si trova in posizione particolarmente ardita in quanto alla base di un'alta e scoscesa parete con cui si confonde nel bianco del calcare; contornato da boschi di faggi si raggiunge dall'abitato di Pascelupo, il cui nome evoca l'antica presenza del predatore e più in basso scorre la forra di Rio Freddo. La piccola costruzione originale si trova nella rientranza della roccia che ne protegge la copertura, mentre l'edificio moderno è stato ricostruito dopo che il tetto era crollato. Suggestiva è la cascata del Fosso dell'Eremo che gli eremiti riuscirono a convogliare per le loro necessità. Le più antiche notizie risalgono al XIII secolo quando pare vi abitò il beato Tommaso da Costacciaro dal 1292 al 1337. Fabriano è situata lungo una importante via di comunicazione tra Marche ed Umbria e i Piceni furono i primi ad abitare la zona lungo il corso del torrente Giano. Nel 1370 vi nacque e in parte operò Gentile da Fabriano, tra i principali artisti del Gotico Internazionale le cui opere sono nei maggiori musei del mondo, insieme ad altri pittori del XIV secolo che influenzati da Giotto diedero vita alla "Scuola Fabrianese". Il prodotto che rende famosa la città è fin dal XIII secolo la Carta che proprio a Fabriano vide l'invenzione delle tecniche della Filigrana e della Collatura dando notevole impulso e sviluppo al settore. La sua realizzazione a mano è la motivazione per il riconoscimento dell'UNESCO di Città Creativa nel 2013. Un motivo in più per esserci: lungo la via del rientro visita (facoltativa) di Fabriano durata - 3:30 ore + soste difficoltà - media dislivello - 650 metri le prenotazioni si ricevono via email a entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono, numero dei partecipanti e dove si preferisce aggregarsi al gruppo; ritrovo alle 8:25 nel parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (43.22555 13.77733) oppure alle 10:30 a Fabriano per partecipare occorrono calzature adatte a sentieri, pantaloni lunghi e camicia o maglia in pile; zaino con pranzo al sacco e giubbino impermeabile; utili occhiali, cappello, crema solare e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e il rinvio o l'annullamento sarà comunicato per email la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o concentrarsi sull'evento collegato